Криза на загарбаних територіях України: працівники екстрених служб не отримують виплати
Київ • УНН
На тимчасово окупованих рф територіях України не виплачується заробітна плата працівникам житлово-комунального господарства та громадського транспорту через загострення бюджетної кризи.
На загарбаних територіях працівникам житлово-комунального господарства та громадського транспорту не виплачують зарплату. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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У тимчасово окупованих територіях України загострилася криза в бюджетній сфері, в результаті чого екстренні служби страждають від серйозних проблем. Працівникам житлово-комунального господарства та громадського транспорту вже місяцями не виплачують зарплату.
Незважаючи на небезпечні умови роботи, вони не отримують вчасно кошти і мають справлятися з несправним обладнанням та відсутністю необхідних ресурсів для врятовування життів.
Крім того, на загарбаних територіях Донецької області, де через мобілізацію до армії агресорів залишилось лише 30% водіїв, стався транспортний колапс, що суттєво ускладнює доступ до послуг та необхідних ресурсів для місцевого населення.
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