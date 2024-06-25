Прославлення "подвигів" зс рф: бібліотеки на ТОТ України хочуть заполонити пропагандистською літературою - ІС
Київ • УНН
Кремль планує постачати у бібліотеки на окупованих територіях України пропагандистські книги, що прославляють дії російських військ і стверджують про історичну приналежність цих регіонів росії.
У рамках пропагандистського проекту кремль планує забезпечити бібліотеки тимчасово окупованих частин України книгами, що повідомляють про "історичну приналежність" рф тимчасово захоплених українських регіонів.
Про це пише ТГ-канал Центру національного спротиву, передає УНН.
Деталі
У рф сформовано пропагандистське об'єднання бібліотекарів "ми-разом", яке займається підтримкою іміджу "визволителів і героїв" в рамках так званої "сво". За даними Центру опору, кремлем заявлена мета – стерти українську ідентичність у місцевого населення. Відповідно загарбники мають намір впровадити на території ТОТ пропагандистську літературу, в якій обґрунтовується історична приналежність тимчасово захоплених регіонів України до РФ.
..на полицях бібліотек окупованих українських міст з’являться книги "сучасників", в яких будуть прославлятися подвиги реальних вбивць на гвалтівників, які прийшли на українську землю із загарбницькою метою.
нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на Центр національного опору передавав, що російські загарбники проводять обов'язкові медичні огляди українських дітей на окупованих територіях, щоб відправляти їх потім в табори на "оздоровлення".