На временно оккупированных территориях российские врачи снова начали делать принудительные медосмотры украинских детей, чтобы отправлять их потом в лагеря. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

россия развязала войну против нашей страны и лишила детства сотни тысяч наших детей. Теперь под видом заботы оккупанты проводят принудительные медосмотры, после которых выписывают направление в лагеря в дальние регионы рф на "оздоровление", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что отказ ехать является основанием, чтобы против родителей возбудили дело о ненадлежащем воспитании с последующим лишением родительских прав. В лагерях детей подвергают усиленной пропаганде, а главное, не всех детей возвращают назад, и заставляют родителей лично их забирать. По приезду семью агитируют оставаться жить в отдаленных регионах.

Таким образом враг манипулирует детским здоровьем для достижения своих целей по ассимиляции населения ТОТ, - подчеркни в ЦНС.

Напомним

российские оккупанты планируют усилить милитаризацию школьников на оккупированных украинских территориях, введя с 1 сентября обязательные предметы военной подготовки, такие как тактическая медицина, обращение с оружием и беспилотными летательными аппаратами.