Загарбники почали примусові медогляди українських дітей з метою подальшої депортації - Центр спротиву
Київ • УНН
російські загарбники проводять обов'язкові медичні огляди українських дітей на окупованих територіях, аби відправляти їх потім до таборів на "оздоровлення".
На тимчасово окупованих територіях російські лікарі знову почали робити примусові медогляди українських дітей, аби відправляти їх потім до таборів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
росія розв’язала війну проти нашої країни та позбавила дитинства сотні тисяч наших дітей. Тепер під виглядом турботи окупанти проводять примусові медогляди, після яких виписують направлення до таборів у далекі регіони рф на "оздоровлення",
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Зазначається, що відмова їхати є підставою аби проти батьків порушили справу щодо неналежного виховання з подальшим позбавленням батьківських прав. В таборах дітей піддають посиленій пропаганді, а головне, не всіх дітей повертають назад, й змушують батьків особисто їх забирати. По приїзду родину агітують лишатись жити у віддалених регіонах.
Таким чином ворог маніпулює дитячим здоров’ям задля досягнення своїх цілей з асиміляції населення ТОТ,
Нагадаємо
російські окупанти планують посилити мілітаризацію школярів на окупованих українських територіях, запровадивши з 1 вересня обов'язкові предмети військової підготовки, такі як тактична медицина, поводження зі зброєю та безпілотними літальними апаратами.