Киев • УНН
Кремль планирует снабдить библиотеки в оккупированных районах Украины пропагандистскими книгами, прославляющими подвиги российских войск и утверждающими об исторической принадлежности этих регионов России.
В рамках пропагандистского проекта кремль планирует снабдить библиотеки временно оккупированных частей Украины книгами, сообщающими об "исторической принадлежности" рф временно захваченных украинских регионов.
Об этом пишет ТГ-канал Центра Национального Сопротивления, передает УНН.
Детали
В рф сформировано пропагандистское объединение библиотекарей "мы - вместе", которое занимается поддержкой имиджа "освободителей и героев" в рамках так называемой "сво". По данным "Сопротивления", кремлем заявлена цель – стереть украинскую идентичность у местного населения. Соответственно захватчики намерены внедрить на территории ВОТ пропагандистскую литературу, в которой обосновывается историческая принадлежность временно захваченных регионов Украины к РФ.
..на полках библиотек оккупированных украинских городов появятся книги "современников", в которых будут прославляться подвиги реальных убийц на насильников, пришедших на украинскую землю с захватнической целью.
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления передавал, что российские захватчики проводят обязательные медицинские осмотры украинских детей на оккупированных территориях, чтобы отправлять их потом в лагеря на "оздоровление".