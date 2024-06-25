В рамках пропагандистского проекта кремль планирует снабдить библиотеки временно оккупированных частей Украины книгами, сообщающими об "исторической принадлежности" рф временно захваченных украинских регионов.

Об этом пишет ТГ-канал Центра Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

В рф сформировано пропагандистское объединение библиотекарей "мы - вместе", которое занимается поддержкой имиджа "освободителей и героев" в рамках так называемой "сво". По данным "Сопротивления", кремлем заявлена цель – стереть украинскую идентичность у местного населения. Соответственно захватчики намерены внедрить на территории ВОТ пропагандистскую литературу, в которой обосновывается историческая принадлежность временно захваченных регионов Украины к РФ.

..на полках библиотек оккупированных украинских городов появятся книги "современников", в которых будут прославляться подвиги реальных убийц на насильников, пришедших на украинскую землю с захватнической целью. – пишет Центр Национального Сопротивления.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления передавал, что российские захватчики проводят обязательные медицинские осмотры украинских детей на оккупированных территориях, чтобы отправлять их потом в лагеря на "оздоровление".