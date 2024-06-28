Кризис на захваченных территориях Украины: работники экстренных служб не получают выплаты

На захваченных территориях работникам жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта не выплачивают зарплату. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Во временно оккупированных территориях Украины обострился кризис в бюджетной сфере, в результате чего экстренные службы страдают от серьезных проблем. Работникам жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта уже месяцами не выплачивают зарплату.

Несмотря на опасные условия работы, они не получают вовремя средства и должны справляться с неисправным оборудованием и отсутствием необходимых ресурсов для спасения жизней.

Кроме того, на захваченных территориях Донецкой области, где из-за мобилизации в армию агрессоров осталось только 30% водителей, произошел транспортный коллапс, что существенно затрудняет доступ к услугам и необходимым ресурсам для местного населения.

Прославление "подвигов" вс рф: библиотеки на ВОТ Украины хотят заполонить пропагандистской литературой – ИС