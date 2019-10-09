Кривенко: питання розвитку газової інфраструктури в Україні є критичним
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Україні є критичним питання розвитку газової інфраструктури та залучення інвестицій в її розвиток. Про це під час Українського газового форуму повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає кореспондент УНН.
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"Критичним на сьогодні є питання розвитку газової інфраструктури та залучення інвестицій в її розвиток. Стратегічним завданням є впровадження стимулюючого регулювання зокрема у сфері розподілу природного газу", - сказала Кривенко.
Нагадаємо, НКРЕКП змінила методику визначення та розрахунку тарифів на послуги розподілу природного газу, перевівши побутових і непобутових споживачів на замовлену потужність.