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Кривенко: вопросы развития газовой инфраструктуры в Украине является критическим

Киев • УНН

 • 7485 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. В Украине критическим является вопрос развития газовой инфраструктуры и привлечения инвестиций в ее развитие. Об этом во время Украинского газового форума сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает корреспондент УНН.

Кривенко: вопросы развития газовой инфраструктуры в Украине является критическим

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"Критическим на сегодня является вопрос развития газовой инфраструктуры и привлечения инвестиций в ее развитие. Стратегической задачей является внедрение стимулирующего регулирования в частности в сфере распределения природного газа", - сказала Кривенко.

Напомним, НКРЭКУ изменила методику определения и расчета тарифов на услуги распределения природного газа, переведя бытовых и небытовых потребителей на заказанную мощность.

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