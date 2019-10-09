Кривенко: вопросы развития газовой инфраструктуры в Украине является критическим
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Украине критическим является вопрос развития газовой инфраструктуры и привлечения инвестиций в ее развитие. Об этом во время Украинского газового форума сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает корреспондент УНН.
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"Критическим на сегодня является вопрос развития газовой инфраструктуры и привлечения инвестиций в ее развитие. Стратегической задачей является внедрение стимулирующего регулирования в частности в сфере распределения природного газа", - сказала Кривенко.
Напомним, НКРЭКУ изменила методику определения и расчета тарифов на услуги распределения природного газа, переведя бытовых и небытовых потребителей на заказанную мощность.