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Україна перейшла до шліфування вторинного законодавства на ринку газу - Кривенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Україна перейшла до шліфування вторинного законодавства на ринку природного газу. Про це під час Українського газового форуму повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає кореспондент УНН.

Україна перейшла до шліфування вторинного законодавства на ринку газу - Кривенко

"Сміливо можу сказати, що на ринку постачання природного газу непобутовим споживачам на сьогодні є конкуренція. Я вважаю, що такі зміни позитивно вплинули на енергетичну безпеку України на ліквідацію газової залежності від Росії", - сказала Кривенко.

За її словами, за останній рік було зроблено дуже великий крок - функціонування ринку природного газу у режимі добового балансування.

"На наш погляд, це є величезним поштовхом до європейських стандартів. Зрештою, можна констатувати, що на сьогодні ми вже перейшли в процес поступово-сегментального провадження змін, до шліфування вторинного законодавства на ринку природного газу", - сказала Кривенко.

За її словами, Україна ще залишається далекою до ідеальної передової моделі ринку природного газу, тому важливо продовжувати реформування.

Нагадаємо, Німеччина створила федеральну газову комісію, яка має представника щодо транзиту газу через Україну. На цьому тижні він здійснить візити до Москви та Києва.

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