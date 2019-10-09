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Украина перешла к шлифовке вторичного законодательства на рынке газа - Кривенко

Киев • УНН

 • 9638 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Украина перешла к шлифовке вторичного законодательства на рынке природного газа. Об этом во время Украинского газового форума сообщила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает корреспондент УНН.

Украина перешла к шлифовке вторичного законодательства на рынке газа - Кривенко

"Смело могу сказать, что на рынке поставок природного газа бытовых потребителей на сегодня есть конкуренция. Я считаю, что такие изменения положительно повлияли на энергетическую безопасность Украины, на ликвидацию газовой зависимости от России", - сказала Кривенко.

По ее словам, за последний год был сделан очень большой шаг - функционирования рынка природного газа в режиме суточной балансировки.

"На наш взгляд, это огромный толчок к европейским стандартам. В конце концов, можно констатировать, что сегодня мы уже перешли в процесс постепенно-сегментального производства изменений, к шлифовке вторичного законодательства на рынке природного газа", - сказала Кривенко.

По ее словам, Украина еще остается далекой от идеальной передовой модели рынка природного газа, поэтому важно продолжать реформирование.

Напомним, Германия создала федеральную газовую комиссию, которая имеет представителя по транзиту газа через Украину. На этой неделе он совершит визиты в Москву и Киев.

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