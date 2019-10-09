Німеччина створила комісію з представником щодо транзиту газу через Україну - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Німеччина створила федеральну газову комісію, яка має представника щодо транзиту газу через Україну. На цьому тижні він здійснить візити до Москви та Києва. Про це під час Українського газового форуму повідомила посол Німеччини у Києві Анка Фельдгузен, передає кореспондент УНН.
"Ми бажаємо постійного і сталого процесу на майбутнє, канцлер Меркель (канцлер ФРН Ангела Меркель - ред.) нагадувала про це Путіну (президенту РФ Володимиру Путіну - ред.). У доповнення цього процесу уряд призначив відповідну федеральну газову комісію, яка має представника щодо транзиту газу в Україну. Він здійснить візити у Москву і Київ на цьому тижні. Ми відчуваємо відповідальність щодо транзиту", - сказала Фельдгузен.
Нагадаємо, Росія розглядає можливість перегляду технічних параметрів у контракті на транзит газу з Україною при його подовженні на рік.