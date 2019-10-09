Германия создала комиссию с представителем по транзиту газа через Украину - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Германия создала федеральную газовую комиссию, которая имеет представителя по транзиту газа через Украину. На этой неделе он совершит визиты в Москву и Киев. Об этом во время Украинского газового форума сообщила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен, передает корреспондент УНН.
"Мы хотим постоянного и устойчивого процесса на будущее, канцлер Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель - ред.) напоминала об этом Путину (президенту РФ Владимиру Путину - ред.). В дополнение к этому процессу правительство назначило соответствующую федеральную газовую комиссию, которая должна представителя по транзиту газа в Украину. Он совершит визиты в Москву и Киев на этой неделе. Мы чувствуем ответственность относительно транзита", - сказала Фельдгузен.
Напомним, Россия рассматривает возможность пересмотра технических параметров в контракте на транзит газа с Украиной при его продлении на год.