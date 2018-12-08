Кримському адвокату Курбедінову, якого арештували окупанти, передали цигарки і воду
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Адвокат Еміль Курбедінов, якого кримський “суд” арештував на п’ять діб, перебуває у спецприймальнику для адміністративно затриманих. Про це повідомив його адвокат Едем Семедляєв у коментарі правозахисній організації “Кримська солідарність”, передає УНН.
“Він перебуває у спецприймальнику для адміністративно затриманих. Скільки людей там з ним в камері — поки не знаю. Умови утримання задовільні”, — цитує слова адвоката організація.
Семедляєв також розповів, що хотів відвідати Курбедінова, але в суботу та неділю ні адвокатів, ні відвідувачів не пускають.
“Вдалося поговорити з ним тільки по телефону. Почуває себе нормально і передає всім великий селям (вітання - ред.). Попросив тільки цигарки і чисту воду. Я йому відразу передав. Було багато запитань до нього, але не хотів це обговорювати по телефону. Планую потрапити до нього в понеділок”, — додав він.
Нагадаємо, 6 грудня співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Криму відомого кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова. Журналіст Антон Наумлюк заявляв, що обвинувачення адвоката пов’язані зі старим постом у Facebook.
Адвокати Курбедінова подали апеляцію на його арешт.