Крымскому адвокату Курбединову, которого арестовали оккупанты, передали сигареты и воду
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Адвокат Эмиль Курбединов, которого крымский "суд" арестовал на пять суток, находится в спецприемнике для административно задержанных. Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев в комментарии правозащитной организации "Крымская солидарность", передает УНН.
"Он находится в спецприемнике для административно задержанных. Сколько людей там с ним в камере - пока не знаю. Условия содержания удовлетворительные", - цитирует слова адвоката организация.
Семедляев также рассказал, что хотел посетить Курбединова, но в субботу и воскресенье ни адвокатов, ни посетителей не пускают.
"Удалось поговорить с ним только по телефону. Чувствует себя нормально и передает всем большой селям (приветствие - ред.). Попросил только сигареты и чистую воду. Я ему сразу передал. Было много вопросов к нему, но не хотел это обсуждать по телефону. Планирую попасть к нему в понедельник", - добавил он.
Напомним, 6 декабря сотрудники российского центра по противодействию экстремизму задержали в оккупированном Крыму известного крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова. Журналист Антон Наумлюк заявлял, что обвинения адвоката связанные со старым постом в Facebook.
Адвокаты Курбединова подали апелляцию на его арест.