Адвокати Курбедінова подали апеляцію на його арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Захист адвоката Еміля Курбедінова в анексованому Криму подав апеляційну скаргу на вирок підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя, який заарештував Курбедінова на п’ять діб. Про це один з адвокатів Курбедінова розповів виданню Радіо Свобода, повідомляє УНН.
“Вже подали апеляційну скаргу”, — зазначив адвокат Курбедінова Едем Семедляєв.
Нагадаємо, в Amnesty International заявили, що політично мотивовані звинувачення проти Еміля Курбедінова повинні бути зняті, а його самого слід негайно і беззастережно звільнити.
Нагадаємо, 6 грудня співробітники російського центру з протидії екстремізму затримали в окупованому Криму відомого кримськотатарського адвоката Еміля Курбедінова. Журналіст Антон Наумлюк заявляв, що обвинувачення адвоката пов’язані зі старим постом у Facebook.