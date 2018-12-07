Адвокаты Курбединова подали апелляцию на его арест
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Защита адвоката Эмиля Курбединова в аннексированом Крыму подала апелляционную жалобу на приговор подконтрольного Кремлю Киевского районного суда Симферополя, который арестовал Курбединова на пять суток. Об этом один из адвокатов Курбединова рассказал Радио Свобода, сообщает УНН.
“Уже подали апелляционную жалобу”, — отметил адвокат Курбединова Эдем Семедляев.
Напомним, в Amnesty International заявили, что политически мотивированные обвинения против Эмиля Курбединова должны быть сняты, а его самого следует немедленно и безоговорочно освободить.
Напомним, 6 декабря сотрудники российского центра по противодействию экстремизму задержали в оккупированном Крыму известного крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова. Журналист Антон Наумлюк заявлял, что обвинения адвоката связанные со старым постом в Facebook.