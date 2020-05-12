Криклій: Верховний суд розблокував концесію порту “Херсон”

“Концесію не спинити! Сьогодні Верховний Суд України скасував ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду, яка блокувала завершення концесійного конкурсу в морському порту Херсона. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Плануємо в найближчі терміни провести переговори з переможцем, щоб укласти концесійні договори портів Херсон та Ольвія в один день”, — написав Криклій.

Він додав, що мінінфраструктури продовжує працювати над іншими проєктами концесій.

“Перемога завжди на боці тих, хто робить свою справу чесно і справедливо! У свою чергу, ми продовжуємо працювати над іншими проєктами концесій та державного приватного партнерства у всіх інфраструктурних галузях. І будемо надалі захищати кожного інвестора”, — резюмував міністр.

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Раніше Криклій повідомляв, що договори про концесію портів будуть підписані за графіком.