Криклій: Верховний суд розблокував концесію порту “Херсон”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Верховний суд України 12 травня скасував ухвалу суду попередньої інстанції, що блокувала завершення концесії порту “Херсон”. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Концесію не спинити! Сьогодні Верховний Суд України скасував ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду, яка блокувала завершення концесійного конкурсу в морському порту Херсона. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає. Плануємо в найближчі терміни провести переговори з переможцем, щоб укласти концесійні договори портів Херсон та Ольвія в один день”, — написав Криклій.
Він додав, що мінінфраструктури продовжує працювати над іншими проєктами концесій.
“Перемога завжди на боці тих, хто робить свою справу чесно і справедливо! У свою чергу, ми продовжуємо працювати над іншими проєктами концесій та державного приватного партнерства у всіх інфраструктурних галузях. І будемо надалі захищати кожного інвестора”, — резюмував міністр.
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Раніше Криклій повідомляв, що договори про концесію портів будуть підписані за графіком.