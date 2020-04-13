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Договори про концесію портів будуть підписані за графіком – Криклій

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Не зважаючи на ускладнення логістичних процесів через коронавірус, договори про концесію портів Ольвія та Херсон будуть підписані за раніше затвердженим графіком. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН з посиланням на пресслужбу відомства.

"Антимонопольний комітет надав дозволи на концесію портів Ольвія та Херсон. Наразі фіналізуються неістотні умови концесійного договору з компанією QTerminals, перемовини відбуваються в режимі онлайн-конференцій, оскільки у Катарі встановлені суворі карантинні вимоги щодо громадян, які наразі не можуть прибути до України. Про що нас проінформували по дипломатичним каналам. Також тривають консультації щодо концесії порту Херсон", - зазначив Криклій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мінінфраструктури очікує додаткові інвестиції, не дивлячись на ситуацію з COVID-19

Також триває робота над підготовкою концесійних проектів у портах Чорноморськ, Бердянськ, Одеса.

“Визначаємось із нашими міжнародними партнерами щодо механізмів державно-приватного партнерства у дорожній сфері, а також щодо аеропортів та залізничних вокзалів", - підсумував міністр.

Як раніше повідомляв УНН, антимонопольний комітет України дав дозвіл на концесію морського порту Херсон.

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