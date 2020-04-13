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Договоры о концессии портов будут подписаны по графику - Криклий

Договоры о концессии портов будут подписаны по графику - Криклий

Киев  •  УНН

 • 13184 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Несмотря на усложнение логистических процессов из-за коронавирус, договоры о концессии портов Ольвия и Херсон будут подписаны по ранее утвержденному графику. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Антимонопольный комитет предоставил разрешение на концессию портов Ольвия и Херсон. Сейчас финализируются несущественные условия концессионного договора с компанией QTerminals, переговоры происходят в режиме онлайн-конференций, поскольку в Катаре установлены строгие карантинные требования в отношении граждан, которые пока не могут прибыть в Украину. О чем нас проинформировали по дипломатическим каналам. Также продолжаются консультации по концессии порта Херсон", - отметил Криклий.

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Также продолжается работа над подготовкой концессионных проектов в портах Черноморск, Бердянск, Одесса.

"Определяемся с нашими международными партнерами по механизмам государственно-частного партнерства в дорожной сфере, а также по аэропортам и железнодорожным вокзалам", - подытожил министр.

Как ранее сообщал УНН, антимонопольный комитет Украины дал разрешение на концессию морского порта Херсон.

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