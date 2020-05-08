Митника з Херсонського порту судитимуть за збитки у 351 тис. грн

“До суду скеровано обвинувальний акт відносно старшого державного інспектора митного оформлення митного посту "Херсон-Порт“ Херсонської митниці. Посадовець обвинувачується у службовому підробленні та зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)”, — сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що митник під час оформлення суден закордонного плавання у пунктах їх пропуску, зловживаючи своїм службовим становищем, вносив у документи завідомо неправдиві відомості. У результаті цього зацікавлені особи не сплачували платежі за проведення митних формальностей.

Через незаконні дії обвинуваченого, як вказано, впродовж 2016-2018 років державний бюджет зазнав збитків на 351 000 гривень.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, на Львівщині повідомили про підозру головному державному інспектору одного з митних постів Львівської митниці ДФС, дії якого призвели до збитків 170 тисяч гривень.