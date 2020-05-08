Таможенника из Херсонского порта будут судить за ущерб в 351 тыс. грн

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении старшего государственного инспектора таможенного оформления таможенного поста "Херсон-Порт" Херсонской таможни. Чиновник обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 1 ст. 366 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что таможенник во время оформления судов заграничного плавания в пунктах их пропуска, злоупотребляя своим служебным положением, вносил в документы заведомо ложные сведения. В результате этого заинтересованные лица не платили платежи за проведение таможенных формальностей.

Из-за незаконных действий обвиняемого, как указано, в течение 2016-2018 годов государственный бюджет понес убытки на 351 000 гривен.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, во Львовской области сообщили о подозрении главному государственному инспектору одного из таможенных постов Львовской таможни ГФС, действия которого привели к убыткам 170 тыс. гривен.