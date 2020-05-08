Таможенника из Херсонского порта будут судить за ущерб в 351 тыс. грн

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32441 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 70894 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 118031 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 111191 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 63698 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72552 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186720 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150451 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158432 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138596 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.9м/с
42%
Популярные новости

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11419 просмотра

ССО "Рейнджер" совершили молниеносный налет: два оккупанта ликвидированы, трое взяты в плен

15 апреля, 16:03 • 10253 просмотра

Заслушал доклад о защите от российских атак, а также о ситуации с экспортом зерна: Зеленский провел совещание в Одессе

15 апреля, 16:12 • 9998 просмотра

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 10363 просмотра

Украл телефон у раненого: полиция задержала вора на месте ракетного удара в Сумах

15 апреля, 16:48 • 9594 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 118031 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 111191 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87432 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99533 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129515 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5932 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11438 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14130 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16910 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18895 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Таможенника из Херсонского порта будут судить за ущерб в 351 тыс. грн

Киев • УНН

 • 12425 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Херсонской области будут судить старшего государственного инспектора таможенного оформления таможенного поста "Херсон-Порт" Херсонской таможни, подозреваемого в подделке документов и злоупотреблении служебным положением, что привело к убыткам в сумму 351 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Таможенника из Херсонского порта будут судить за ущерб в 351 тыс. грн

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении старшего государственного инспектора таможенного оформления таможенного поста "Херсон-Порт" Херсонской таможни. Чиновник обвиняется в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 1 ст. 366 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Следствием установлено, что таможенник во время оформления судов заграничного плавания в пунктах их пропуска, злоупотребляя своим служебным положением, вносил в документы заведомо ложные сведения. В результате этого заинтересованные лица не платили платежи за проведение таможенных формальностей.

Из-за незаконных действий обвиняемого, как указано, в течение 2016-2018 годов государственный бюджет понес убытки на 351 000 гривен.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, во Львовской области сообщили о подозрении главному государственному инспектору одного из таможенных постов Львовской таможни ГФС, действия которого привели к убыткам 170 тыс. гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.73
Bitcoin
$83,157.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,282.80
Ethereum
$1,584.23