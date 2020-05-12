Криклий: Верховный суд разблокировал концессию порта "Херсон"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Верховный суд Украины 12 мая отменил решение суда предыдущей инстанции, что блокировало завершение концессии порта "Херсон". Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Концессию не остановить! Сегодня Верховный Суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которая блокировала завершения концессионного конкурса в морском порту Херсона. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договоры портов Херсон и Ольвия в один день”, — написал Криклий.
Он добавил, что Мининфраструктуры продолжает работать над другими проэктами концессий.
“Победа всегда на стороне тех, кто делает свое дело честно и справедливо! В свою очередь, мы продолжаем работать над другими проэктами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях. И будем в дальнейшем защищать каждого инвестора”, — резюмировал министр.
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Ранее Криклий сообщал, что договоры про концессии портов будут подписаны по графику.