"Крик розпачу": румунські лікарі просять про допомогу на тлі спалаху COVID-19

Деталі

Неурядова організація “Коледж лікарів Бухареста” заявила, що медична система “досягла межі”, а низькі показники вакцинації виявляють “провал довіри”.

13 жовтня в Румунії, яка має один із найнижчих рівнів вакцинації в Євросоюзі, зафіксовано 442 смерті та майже 17 тисяч нових підтверджених випадків COVID-19 (населення Румунії становить понад 19 мільйонів людей).

Доповнення

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 13 жовтня, що його країна допоможе Румунії лікувати 50 пацієнтів з COVID-19, які потребують інтенсивної терапії. Комісар ЄС з питань урегулювання криз Янез Ленарчич заявив минулого тижня, що ЄС надішле до Румунії 250 кисневих генераторів.

Нагадаємо

Фінляндія першою в Європі почне вакцинувати норок проти COVID-19.