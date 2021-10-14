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"Крик розпачу": румунські лікарі просять про допомогу на тлі спалаху COVID-19

Київ • УНН

 • 17402 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Румунські лікарі опублікували 13 жовтня відкритий лист під назвою “Крик відчаю”, оскільки перевантажена система охорони здоров’я країни перебуває на межі через коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє УНН із посиланням на україномовне видання “Радіо свобода”, що спонсорується урядом Сполучених Штатів.

Деталі

Неурядова організація “Коледж лікарів Бухареста” заявила, що медична система “досягла межі”, а низькі показники вакцинації виявляють “провал довіри”.

13 жовтня в Румунії, яка має один із найнижчих рівнів вакцинації в Євросоюзі, зафіксовано 442 смерті та майже 17 тисяч нових підтверджених випадків COVID-19 (населення Румунії становить понад 19 мільйонів людей).

Доповнення

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив 13 жовтня, що його країна допоможе Румунії лікувати 50 пацієнтів з COVID-19, які потребують інтенсивної терапії. Комісар ЄС з питань урегулювання криз Янез Ленарчич заявив минулого тижня, що ЄС надішле до Румунії 250 кисневих генераторів.

Нагадаємо

Фінляндія першою в Європі почне вакцинувати норок проти COVID-19.

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