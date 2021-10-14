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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 108278 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 118084 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 105073 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104338 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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"Крик отчаяния": румынские врачи просят о помощи на фоне вспышки COVID-19

"Крик отчаяния": румынские врачи просят о помощи на фоне вспышки COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17387 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. Румынские врачи опубликовали 13 октября открытое письмо под названием "Крик отчаяния", поскольку перегруженная система здравоохранения страны находится на грани из-за коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украиноязычное издание "Радио свобода", спонсируемая правительством Соединенных Штатов.

Детали

Неправительственная организация “Колледж врачей Бухареста” заявила, что медицинская система “достигла предела”, а низкие показатели вакцинации проявляют “провал доверия”.

13 октября в Румынии, которая имеет один из самых низких уровней вакцинации в Евросоюзе, зафиксировано 442 смерти и почти 17 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19 (население Румынии составляет более 19 млн человек).

Дополнение

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 13 октября, что его страна поможет Румынии лечить 50 пациентов с COVID-19, которые нуждаются в интенсивной терапии. Комиссар ЕС по вопросам урегулирования кризисов Янез Ленарчич заявил на прошлой неделе, что ЕС направит в Румынии 250 кислородных генераторов.

Напомним

Финляндия первой в Европе начнет вакцинировать норок против COVID-19.

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