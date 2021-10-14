"Крик отчаяния": румынские врачи просят о помощи на фоне вспышки COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Румынские врачи опубликовали 13 октября открытое письмо под названием "Крик отчаяния", поскольку перегруженная система здравоохранения страны находится на грани из-за коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украиноязычное издание "Радио свобода", спонсируемая правительством Соединенных Штатов.
Детали
Неправительственная организация “Колледж врачей Бухареста” заявила, что медицинская система “достигла предела”, а низкие показатели вакцинации проявляют “провал доверия”.
13 октября в Румынии, которая имеет один из самых низких уровней вакцинации в Евросоюзе, зафиксировано 442 смерти и почти 17 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19 (население Румынии составляет более 19 млн человек).
Дополнение
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил 13 октября, что его страна поможет Румынии лечить 50 пациентов с COVID-19, которые нуждаются в интенсивной терапии. Комиссар ЕС по вопросам урегулирования кризисов Янез Ленарчич заявил на прошлой неделе, что ЕС направит в Румынии 250 кислородных генераторов.
Напомним
Финляндия первой в Европе начнет вакцинировать норок против COVID-19.