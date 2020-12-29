Кремль заявив, що не бачить "політичної волі України до нормалізації відносин з Росією"

“Поки ми не бачимо і не чуємо якоїсь політичної волі (з боку України) до нормалізації наших двосторонніх відносин, чого ми б щиро хотіли”, — сказав представник Кремля журналістам у вівторок. “Ми поки не бачимо ніякої політичної волі до реалізації мінських домовленостей і паризьких домовленостей”, — заявив Пєсков.

За його словами, “звичайно, для розмови на вищому рівні, як мінімум, повинні дозріти передумови”. При цьому прес-секретар російського президента вирішив також сказати, що “сам президент Путін неодноразово говорив про зацікавленість в нормалізації відносин з усіма сусідами, в тому числі і з Україною”.

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Про врегулювання в Україні та нібито “відсутність ініціативи Києва” для продовження контактів з Москвою Пєсков говорив в інтерв’ю на федеральному російському каналі “Росія” 27 грудня. Говорячи про характеристики, які прозвучали на адресу Зеленського від ведучого (ним був відомий пропагандист Володимир Соловйов — ред.), представник Кремля сказав, що сам він “не використовував якісь подібні фрази”. “Володимир Соловйов вільний задавати питання і формулювати так, як він хоче — він журналіст, але, безумовно, Володимир Соловйов жодним чином не формулює зовнішню політику Російської Федерації. Вона формулюється президентом”, — вказав Пєсков.

Напонім, що в тому ж ефірі на російському телебаченні Дмитро Пєсков знову назвав “помилкою” висловлювання Президента України Володимира Зеленського про Другу світову війну.