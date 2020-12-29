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Кремль заявил, что не видит "политической воли Украины к нормализации отношений с Россией"

Киев • УНН

 • 16924 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Для разговора президентов РФ и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского — “пока не созрели предпосылки”, считает пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Кремль заявил, что не видит "политической воли Украины к нормализации отношений с Россией"

“Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли (со стороны Украины) к нормализации наших двусторонних отношений, чего мы бы искренне хотели”, — сказал представитель Кремля журналистам во вторник. “Мы пока не видим никакой политической воли к реализации минских договоренностей и парижских договоренностей”, — заявил Песков.

По его словам, “конечно, для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки”. При этом пресс-секретарь российского президента решил также сказать, что “сам президент Путин неоднократно говорил о заинтересованности в нормализации отношений со всеми соседями, в том числе и с Украиной”.

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Об урегулировании в Украине и якобы “отсутствии инициативы Киева” для продолжения контактов с Москвой Песков говорил в интервью на федеральном российском канале “Россия” 27 декабря. Говоря о характеристиках, которые прозвучали в адрес Зеленского от ведущего (им был известный пропагандист Владимир Соловьев — ред.), представитель Кремля сказал, что сам он “не использовал какие-то подобные фразы”. “Владимир Соловьев волен задавать вопросы и формулировать так, как он хочет — он журналист, но, безусловно, Владимир Соловьев никоим образом не формулирует внешнюю политику Российской Федерации. Она формулируется президентом”, — указал Песков.

Напоним, что в том же эфире на российском телевидении Дмитрий Песков снова назвал “ошибкой” высказывания Президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне.

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