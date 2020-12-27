У Кремлі знову згадали слова Зеленського про Другу світову війну та назвали їх "помилкою"

“Це була величезна помилка, особливо в рік 75-річчя Перемоги”, — сказав представник Кремля в інтерв’ю програмі “Москва. Кремль. Путін”, показаному в неділю на федеральному телеканалі “Росія-1”.

На його думку, такі висловлювання нібито “сильно різанули не тільки слух, а й серце не тільки (президента РФ Володимира) Путіна, а й величезної кількості ветеранів”. “Та й взагалі всіх, хто живе на території колишнього Радянського Союзу, чиї предки брали участь у цій війні — усіх їх сильно різонуло, в самій Україні дуже багато таких”, — упевнений представник Кремля.

Зеленський під час свого візиту до Польщі в січні цього року звинуватив СРСР у розв’язанні Другої світової війни разом з нацистською Німеччиною. Як сказав тоді Президент України, Польща і польський народ першими відчули на собі змову тоталітарних режимів, що і привело до початку війни.

Раніше, коментуючи ці його висловлювання, Путін заявив, що на двосторонніх відносинах Росії і України такі заяви позначаться негативно. Президент Росії також зазначив, що і для самого Зеленського нібито “нічого в цьому хорошого немає”. В цілому Кремль заявив, що слова Зеленського про СРСР “помилкові і образливі”.