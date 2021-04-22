Кремль: якщо Путін вважатиме за потрібне - він відповість Зеленському сам
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Президент Росії Володимир Путін сам дасть відповідь на пропозицію українського лідера Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі, “якщо вважатиме за необхідне”. Про це заявив журналістам в четвер прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
Цитата
“Якщо президент вважатиме за необхідне, він відповість сам”, — сказав представник Кремля.
Він знову додав, що президенту РФ повідомлено про звернення Зеленського.
Деталі
При цьому Пєсков переадресував в МЗС РФ прохання прокоментувати висловлювання глави МЗС України Дмитра Кулеби, який закликав Захід розглянути можливість “відключення Росії” від міжнародної системи передачі міжбанківських платежів SWIFT.
Контекст
Зеленський у вівторок в своєму відеозверненні запропонував Путіну зустрітися “в будь-якій точці” Донбасу, де відбувається конфлікт. Звертаючись до Росії, український президент також зазначив, що різні погляди Києва і Москви на минуле і майбутнє можна розглядати не як проблему, а як можливість.