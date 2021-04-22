Кремль: если Путин сочтет нужным - он ответит Зеленскому сам

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Президент России Владимир Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, “если посчитает необходимым”. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Цитата

“Если президент посчитает необходимым, он ответит сам”, — сказал представитель Кремля.

Он снова добавил, что президенту РФ доложено об обращении Зеленского.

Детали

При этом Песков переадресовал в МИД РФ просьбу прокомментировать высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, призвавшего Запад рассмотреть возможность “отключения России” от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

Контекст

Зеленский во вторник в своем видеообращении предложил Путину встретиться “в любой точке” Донбасса, где происходит конфликт. Обращаясь к России, украинский президент также отметил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

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