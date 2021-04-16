Кремль прокоментував майбутні переговори Зеленського з Макроном та Меркель

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Москва розраховує, що канцлерка ФРН Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон “зможуть донести” до українського лідера Володимира Зеленського тезу про “необхідність припинити” нібито “провокації на лінії зіткнення на південному сході України”, сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

“Для нас було б дуже важливо, щоб і пан Макрон, і пані Меркель під час конференц-колла з паном Зеленським використовували свій вплив і донесли до глави української держави тезу про необхідність рішучого припинення будь-яких провокаційних дій на лінії зіткнення і акцентували на необхідності безумовного дотримання режиму припинення вогню”, — заявив він.

Про запит на розмову Зеленського з Путіним

Пєсков не став говорити про запит Президента України Володимира Зеленського на телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. “Я залишаю без коментарів це”, — сказав представник Кремля на прохання підтвердити або спростувати інформацію, чи надходив запит на розмову Зеленського з Путіним.

При цьому Пєсков заявив, що “в постійному контакті перебувають політрадники і помічники глав держав, тому оперативні питання вони мають можливість обговорювати регулярно”.

Раніше

Раніше Зеленський в інтерв’ю французькій газеті Le Figaro сказав, що Путін відмовився від пропозиції провести телефонну розмову. 12 квітня Пєсков говорив, що Кремль за останні дні не отримував запитів від офісу українського лідера на телефонну розмову президентів.

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