У Кремлі заявили, що їм нічого не відомо про плани розмови Зеленського та Путіна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не знає про запити в останні дні з боку Києва на розмову президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Цитата

“Ні, за останні дні я ніяких запитів не бачив. Мені не відомо про те, щоб були за останні дні якісь запити (на цей рахунок)”, — сказав представник Кремля журналістам в понеділок, відповідаючи на питання, чи отримувала Москва запит з Києва на розмову Путіна з Зеленським. При цьому Пєсков запевнив, що президенту РФ “завжди є що сказати в тому, що стосується розрядки напруженості і запобіганню потенційної війни”.

Деталі

Пєсков також заявив, що Росія вважає особливо важливим дбати про інтереси нібито “відкинутих власною державою російськомовних жителів Донбасу” (в першу чергу в Москві так позначають жителів територій, що знаходяться під контролем бойовиків — ред.).

“Росія в цілому вважає важливим дбати про інтереси російськомовних людей в усьому світі, — сказав Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання. — А що стосується російськомовних громадян, які проживають в двох самопроголошених республіках (прийняте в РФ найменування територій ОРДЛО, під контролем бойовиків так званих „Л/ДНР“ — ред.), — особливо, бо саме вони відкинуті своєю власною державою”.

Представник Кремля заявив знову про нібито “громадянську війну” в Україні і що це “велика трагедія для сусідів України і для Європи в цілому”.

Кремль очікує, що Київ проявить політичну мудрість і зведе нанівець нібито “провокаційні дії щодо південного сходу країни”, заявив прес-секретар президента РФ. “Сподіваємося на те, що політична мудрість візьме гору в Києві, справу не братиме серйозного обороту і провокаційні дії все-таки зійдуть нанівець”, — сказав представник Кремля.

Контекст

Раніше агентство Reuters з посиланням на прес-секретаря Президента України Володимира Зеленського Юлію Мендель повідомило, що Президент України Володимир Зеленський запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення ескалації конфлікту на сході України, але поки не отримав відповіді.

Вона також додала, що Зеленський відправиться в Париж для переговорів щодо нарощування військ Росії і ескалації конфлікту на Донбасі.

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