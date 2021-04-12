Зеленський запросив переговори з Путіним. Кремль поки не відповів - Мендель

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"Офіс Президента, звичайно, робив запит на переговори з Володимиром Путіним. Ми поки не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу", - сказала вона.

Деталі

За словами Мендель, "Росія зосередила понад 40 000 військовослужбовців на східному кордоні України і понад 40 000 військовослужбовців в Криму", пише агентство.

Зеленський відправиться в Париж для переговорів щодо нарощування військ Росії і ескалації конфлікту на Донбасі, додала вона.

Доповнення

Загострення на Донбасі триває з початку 2021 року. Станом на 12 квітня, за інформацією Офісу Президента, на Донбасі в результаті військових дій загинули 26 українських військових.

Додамо, питання врегулювання ситуації на Донбасі обговорюється у тому числі у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Ще у березні, на тлі ескалації на Донбасі, Зеленський заявив, що готується "нормандський" саміт. Якщо його не буде, він хотів зустрітися з лідерами "четвірки" окремо.

Тоді ж голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ще одному форматі врегулювання конфлікту на Донбасі) Леонід Кравчук припускав, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" може відбутися вже в квітні.

При цьому президент РФ Володимир Путін уже провів спільні переговори з лідерами ФРН - Ангелою Меркель - та Франції - Еммануелем Макроном, однак - без Зеленського. На цій онлайн-зустрічі Меркель і Макрон закликали провести "нормандські" переговори.