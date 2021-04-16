Кремль прокомментировал предстоящие переговоры Зеленского с Макроном и Меркель

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. Москва рассчитывает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон “смогут донести” до украинского лидера Владимира Зеленского тезис о “необходимости прекратить” якобы “провокации на линии соприкосновения на юго-востоке Украины”, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Детали

“Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время конференц-колла с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня”, — заявил он.

О запросе на разговор Зеленского с Путиным

Песков не стал говорить о запросе Президента Украины Владимира Зеленского на телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. “Я оставляю без комментариев это”, — сказал представитель Кремля на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию, поступал ли запрос на разговор Зеленского с Путиным.

При этом Песков заявил, что “в постоянном контакте находятся политсоветники и помощники глав государств, поэтому оперативные вопросы они имеют возможность обсуждать регулярно”.

Ранее

Ранее Зеленский в интервью французской газете Le Figaro сказал, что Путин отказался от предложения провести телефонный разговор. 12 апреля Песков говорил, что Кремль за последние дни не получал запросов от офиса украинского лидера на телефонный разговор президентов.

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