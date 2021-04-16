Зеленський пояснив, чому не говорив з Путіним

Цитата

“Так, це правда. Я дав запит (на розмову з Володимиром Путіним — ред.), коли загинуло четверо наших воїнів і двоє були поранені. Я попросив керівника Офісу зв’язатися (з Президентом Російської Федерації — ред.), я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову — розмови не було. Спершу вони офіційно сказали, що запиту не було. Але ж я пам’ятаю. Це, до речі, показник. Бо мене запитують, чи хоче Росія закінчити війну. На це питання можна відповісти діями: я подзвонив — мені не відповіли. На сьогодні така відповідь”, — сказав Президент.

Деталі

12 квітня прессекретар Глави держави Юлія Мендель повідомила, що Президент України Володимир Зеленський запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення ескалації конфлікту на сході України, але поки не отримав відповіді.

Пізніше того ж дня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що не знає про запити в останні дні з боку Києва на розмову президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського.