Кремль не має милосердя до українських політв`язнів – Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У російському Кремлі не мають милосердя та мужності щодо незаконно утримуваних українських політв'язнів. Про це на своїй сторінці у Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Погіршення стану здоров’я Павла Гриба, суттєве загострення хвороби Станіслава Клиха, ненадання медичної допомоги хворому на діабет Едему Бекірову. І на цьому тлі — повне небажання Москви здійснити обмін. Хто повний милосердя, неодмінно має мужність, писав Конфуцій. Це — не про Кремль”, - написав міністр.
Нагадаємо, у Павла Гриба розвивається цироз печінки.
Також український політв’язень Станіслав Клих у своєму листі до правозахисників повідомив, що знаходиться у критичному стані, в нього можлива гангрена і є підозри на рак.
Як повідомляв УНН, хворому на цукровий діабет кримськотатарському активісту Едему Бекірову, якого затримали російські правоохоронці на в’їзді до окупованого Криму, не надають медичну допомогу з дня арешту — 13 грудня.
Додамо, що 19 грудня Росія зірвала обмін полоненими, який планувався на 27 грудня.