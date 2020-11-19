Кравчук запевняє, що Зеленський “червоних ліній” по Донбасу не переступає

Так, зі слів Кравчука, в Україні є група політиків, яка стверджує, начебто Глава держави переходить “червоні лінії” в питанні Донбасу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кравчук: провести вибори в ОРДЛО на умовах Росії – нереально

“Я вам говорю відверто: ніяких червоних ліній Президент України, повірте мені, не переходить. На кожній зустрічі він каже, що інтереси України – найвищі. Ми можемо іти на дискусії, ми можемо обговорювати, але поступатись територіальною цілісністю, суверенітетом України, державними, національними інтересами, Україна ніколи не буде. Це – слова Володимира Зеленського, Президента України”, - заявив очільник української делегації.

Нагадаємо, раніше у “Слузі народу” заявили, що ні про який "особливий статус" Донбасу не може бути й мови.