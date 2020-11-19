Кравчук запевняє, що Зеленський “червоних ліній” по Донбасу не переступає
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський не переходить “червоних ліній” у питанні Донбасу. Про це заявив голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв"Громадське”, передає УНН.
Так, зі слів Кравчука, в Україні є група політиків, яка стверджує, начебто Глава держави переходить “червоні лінії” в питанні Донбасу.
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“Я вам говорю відверто: ніяких червоних ліній Президент України, повірте мені, не переходить. На кожній зустрічі він каже, що інтереси України – найвищі. Ми можемо іти на дискусії, ми можемо обговорювати, але поступатись територіальною цілісністю, суверенітетом України, державними, національними інтересами, Україна ніколи не буде. Це – слова Володимира Зеленського, Президента України”, - заявив очільник української делегації.
Нагадаємо, раніше у “Слузі народу” заявили, що ні про який "особливий статус" Донбасу не може бути й мови.