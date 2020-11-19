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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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3 марта, 21:00 • 89282 просмотра

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Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 103355 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 119185 просмотра

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Кравчук уверяет, что Зеленский "красных линий" по Донбассу не преступает

Кравчук уверяет, что Зеленский "красных линий" по Донбассу не преступает

Киев  •  УНН

 • 16869 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский не переходит "красных линий" в вопросе Донбасса. Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в интервью "Громадське", передает УНН.

Так, по словам Кравчука, в Украине есть группа политиков, которая утверждает, будто Глава государства переходит "красные линии" в вопросе Донбасса.

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"Я вам говорю откровенно: никаких красных линий Президент Украины, поверьте мне, не переходит. На каждой встрече он говорит, что интересы Украины - самые высокие. Мы можем идти на дискуссии, мы можем обсуждать, но уступать территориальной целостностью, суверенитетом Украины, государственными, национальными интересами, Украина никогда не будет. Это - слова Владимира Зеленского, Президента Украины", - заявил глава украинской делегации.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что ни о каком "особом статусе" Донбасса не может быть и речи.

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