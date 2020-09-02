У “Слузі народу” різко відреагували на заяви про “особливий статус” Донбасу

"Ми не можемо собі це дозволити з огляду на нашу ситуацію. Ми не можемо обговорювати питання включення і внесення до парламенту обговорення в будь-якій формі статусу Донбасу. У нас немає такої адміністративно-територіальної одиниці, як Донбас. Це частина Донецької і Луганської? Ні. Так Донбас умовно називають і частиною Харківської області.

Якщо ми говоримо про економічний статус – давайте тоді приймемо у вигляді закону, який буде для всіх однаковий і буде давати особливості і статуси, наприклад, гірським районам чи іншим. Якщо ми будемо так рухатися – ми не зайдемо далеко. Це - червоні лінії і я думала, що вони вже не мають обговорюватися", - заявила Верещук.

Нагадаємо, раніше, перший прем'єр-міністр України, заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу всій території Донецької та Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

На заяви Фокіна з цього приводу відреагували в Офісі Президента України. Там уточнили, що подібні висловлювання не є офіційною позицією української делегації в мінській ТКГ.