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Кравчук: провести вибори в ОРДЛО на умовах Росії – нереально

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу на умовах “спочатку вибори, потім кордон” – нереально. Про це заявив голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в інтерв"Громадське”, передає УНН.

“Там (на окупованих територіях – ред.) українського зараз немає нічого. Мало того, там немає реальних умов для проведення виборів. Скажімо, вибори раптом призначили, в такому форматі, як бажає Росія і ОРДЛО – спочатку вибори, потім кордон. Запрошують туди спостерігачію спостерігачі задають запитання, хто має забезпечити їх безпеку? ОРДЛО? Це не є державне формування, визнане світом”, - сказав Кравчук.

Він зауважив, що навіть Росія заявляє, що окуповані землі – це українська територія,навіть президент РФ Володимир Путін так заявляє.

“І це правда, це українська територія, тимчасово окупована. Отже, спостерігачі звертаються до української влади : ви можете забезпечити мир і спокій людей, які будуть спостерігати? А як ми можемо сказати “можемо”, коли нас там немає? Це просто диво, що це все так ясно і очевидно, а цього не хочуть сприймати і Росія, і ОРДЛО”, - підкреслив голова української делегації.

“Таким чином, ми доводимо, і аналізуємо, і показуємо, що це – нереально. Не тому що ми хочемо чи не хочемо. Це не реально: “ спочатку вибори, потім кордон”. Україна висловила не просто свої бажання, а внесла пропозиції. Треба бажання Росії і ОРДЛО”, - наголосив він.

Нагадаємо, раніше українська делегація у Тристоронній контактній групі оголосила основні 5 пунктів власного “Плану дій щодо Донбасу”. За умови виконання згаданого плану, вважають в українській делегації, можливо провести місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу у березні 2021 року.

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