Кравчук: обговорюються два підходи до локдауну

“Якщо говорити, які варіанти на столі, то зараз обговорюється два підходи: зробити більш жорсткі обмеження в грудні і уже повернутися до такого, нормального життя на новорічні свята, або, навпаки - в грудні зараз без карантину вихідного дня, звичайно, з обмеженнями розумними, з масковим режимом, з обмеженням людей на території всередині приміщень, але все-таки попрацювати цей грудень і наприкінці грудня чи на початку січня зробити все ж таки такі, більш жорсткі вимоги. От два варіанти, з якими працюють. Якщо говорити з точки зору бізнесу, то звичайно, більш правильно зробити цей карантин, цей локдаун на сам Новий рік, коли і так зменшується якась там економічна активність, багато хто і так у якихось відпустках”, - сказала Євгенія Кравчук.

Вона зазначила, що в Україні традиційно січень є напівробочим, а у грудні люди купують подарунки, готуються до свят, і активність завжди більша.

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Вона зазначила, що можна жонглювати різними датами, але насправді за основу треба брати математичний розрахунок, статистику і моделювання, щоб не допустити колапсу.

“Звичайно, що ідеальних варіантів тут не може бути, бо локдаун чи назвіть це жорсткий карантин, чи як — це все одно певні обмеження, і хтось від цих обмежень буде потерпати. Але треба розуміти, що будь-які обмеження - вони мають мати мету. Щоб що. У нашому випадку - це, як і в принципі в інших країнах — це зменшення навантаження на медичну систему”, - додала Кравчук.

За її словами, більшість країн Європи закрилися у листопаді і поступово відновлюють свою економічну активність.

“Ми не пішли цим шляхом, ми ще відчували, що у нас є певні резерви медичної системи, але, я думаю, що в якийсь момент потрібно буде обирати. Бо ми точно не хочемо, щоб відбувся колапс у медицині, бо медики, як то кажуть, з останніх сил тримаються”, - сказала Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кабінет міністрів планує ввести повний локдаун на три тижні з 24 грудня по 15 січня.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заперечив запровадження локдауну із 23 грудня.