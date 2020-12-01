Кравчук: обсуждаются два подхода к локдауну

"Если говорить, какие варианты на столе, то сейчас обсуждается два подхода: сделать более жесткие ограничения в декабре и уже вернуться к такой, нормальной жизни на новогодние праздники, или, наоборот - в декабре сейчас без карантина выходного дня, конечно, с ограничениями умными, с масочным режимом, с ограничением людей на территории внутри помещений, но все-таки поработать этот декабрь и в конце декабря или в начале января сделать все же такие, более жесткие требования. Вот два варианта, с которыми работают. Если говорить с точки зрения бизнеса, то конечно, более правильно сделать этот карантин, этот локдаун на сам Новый год, когда и так уменьшается какая-то экономическая активность, многие и так в каких-то отпусках", - сказала Евгения Кравчук.

Она отметила, что в Украине традиционно январь является полурабочим, а в декабре люди покупают подарки, готовятся к праздникам, и активность всегда больше.

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Она отметила, что можно жонглировать разными датами, но на самом деле за основу надо брать математический расчет, статистику и моделирование, чтобы не допустить коллапса.

"Конечно, идеальных вариантов здесь не может быть, потому локдаун или назовите это жесткий карантин, или как - это все равно определенные ограничения, и кто-то от этих ограничений будет страдать. Но надо понимать, что любые ограничения - они должны иметь цель. Чтобы что. В нашем случае - это, как и в принципе в других странах - это уменьшение нагрузки на медицинскую систему", - добавила Кравчук.

По ее словам, большинство стран Европы закрылись в ноябре и постепенно восстанавливают свою экономическую активность.

"Мы не пошли по этому пути, мы еще чувствовали, что у нас есть определенные резервы медицинской системы, но, я думаю, что в какой-то момент нужно будет выбирать. Потому что мы точно не хотим, чтобы произошел коллапс в медицине, потому медики, как говорится, из последних сил держатся", - сказала Евгения Кравчук.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует ввести полный локдаун на три недели с 24 декабря по 15 января.

Министр здравоохранения Максим Степанов опроверг введение локдауна с 23 декабря.