Краматорськ зазнав удару рф, попередньо, є постраждалі - МВА
Київ • УНН
Краматорськ зазнав ворожого удару. За попередньою інформацією, є постраждалі. Наслідки з'ясовуються.
У Донецькій області Краматорськ зазнав ворожого удару, за попередньою інформацією, є постраждалі, повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко у Facebook сьогодні вранці, пише УНН.
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"Краматорськ зазнав ворожого удару. За попередньою інформацією, є постраждалі. Зʼясовуємо наслідки", - написав Гончаренко.
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