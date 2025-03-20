Краматорск подвергся удару рф, предварительно, есть пострадавшие - ГВА
Киев • УНН
Краматорск подвергся вражескому удару. По предварительной информации, есть пострадавшие. Последствия выясняются.
В Донецкой области Краматорск подвергся вражескому удару, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко в Facebook сегодня утром, пишет УНН.
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"Краматорск подвергся вражескому удару. По предварительной информации, есть пострадавшие. Выясняем последствия", - написал Гончаренко.
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