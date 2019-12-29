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КПВВ “Майорське”, де запланований обмін, не функціонує - МВС

КПВВ “Майорське”, де запланований обмін, не функціонує - МВС

Київ • УНН

 • 9029 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні за рішенням Командувача Об’єднаних сил з технічних причин не функціонує КПВВ “Майорське”, на якому сьогодні має початись обмін ув’язнених між Україною та самопроголошеними “Л/ДНР”. Про це повідомляє пресслужба МВС України у Twitter, передає УНН.

“Сьогодні за рішенням Командувача Об’єднаних сил КПВВ „Майорське“ не функціонує з технічних причин”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МВС, решта КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду. За минулу добу через КПВВ прослідувало 40,4 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів.

Зазначимо, раніше сьогодні стало відомо, що колона автобусів з, ймовірно, утримуваними особами з української сторони прибула до КПВВ “Майорськ”, де повинен відбутися процес обміну з бойовиками так званих “Л/ДНР”.

Варто нагадати, що сьогодні, у неділю, має відбутись “великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”. 

Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.

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