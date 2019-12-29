КПВВ “Майорське”, де запланований обмін, не функціонує - МВС

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні за рішенням Командувача Об’єднаних сил з технічних причин не функціонує КПВВ “Майорське”, на якому сьогодні має початись обмін ув’язнених між Україною та самопроголошеними “Л/ДНР”. Про це повідомляє пресслужба МВС України у Twitter, передає УНН.