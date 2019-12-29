Колона з утримуваними особами зі сторони України прибула на КПВВ "Майорськ"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Колона автобусів з, ймовірно, утримуваними особами з української сторони прибула до КПВВ “Майорськ”, де повинен відбутися процес обміну з бойовиками так званих “Л/ДНР”, передає УНН з посиланням на Telegram-канал журналіста Андрія Павловського.
“В 20км від КПВВ наздогнали колону з автобусів і маршруток в супроводі поліції з включеними мигалками, на першому ж блок-посту вони звернули з дороги і поїхали кудись, куди пустили тільки їх”, — вказав журналіст.
Він також написаний, що: “На фото видно колону і те місце, куди повернули, вони знаходиться буквально в декількох кілометрах від КПВВ, де сьогодні має відбутися обмін!”.
Варто нагадати, що сьогодні, у неділю, має відбутись “Великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.
Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.