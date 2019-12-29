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КПВВ "Майорское", где запланирован обмен, не функционирует - МВД

КПВВ "Майорское", где запланирован обмен, не функционирует - МВД

Киев  •  УНН

 • 9027 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня по решению командующего Объединенных сил по техническим причинам не функционирует КПВВ "Майорское", на котором сегодня должен начаться обмен заключенных между Украиной и самопровозглашёнными "Л/ ДНР". Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Twitter, передает УНН.

"Сегодня по решению командующего Объединенных сил КПВВ "Майорское" не функционирует по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, остальные КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода. За минувшие сутки через КПВВ проследовало 40,4 тысячи человек и 5000 транспортных средств.

Отметим, ранее сегодня стало известно, что колонна автобусов с, вероятно, удерживаемыми лицами с украинской стороны прибыла в КПВВ "Майорское", где должен состояться процесс обмена с боевиками так называемых "Л/ДНР".

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должен состояться "большой обмен" удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков "Л/ДНР".

То, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится в КПВВ "Майорское". В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

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