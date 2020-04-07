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Кожен п'ятий малий бізнес в Україні може закритися через карантин - опитування

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кожен п’ятий малий бізнес в Україні може закритися через карантин. Такими є результати експрес-опитування, яке провела Європейська бізнес асоціація серед представників малого та мікробізнесу – учасників проекту Unlimit Ukraine, повідомили УНН в пресслужбі асоціації.

"Згідно з результатами опитування, 18% респондентів розглядають варіант закриття власного бізнесу, 78% повідомляють про втрати до 75% від доходів, і тільки 4% можуть похвалитися збільшенням прибутку компанії", - повідомили в асоціації.

Від економічних наслідків пандемії коронавірусу, як вказано, надзвичайно потерпають малі підприємства.

"Так, серед опитаних, 41% планують адаптувати заробітну плату персоналу, 33% ще не визначилися, а 26% власників підприємств збережуть виплати у чинному розмірі. Доведеться зменшити кількість працівників 31% підприємств, тоді як 21% ще не визначилися, а 48% респондентів не планують жодних скорочень", - додали в асоціації.

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Як вказано, зменшення обсягів замовлень, зрив термінів закупок та поставок, паралізація каналів збуту – тільки деякі проблеми, з якими зіштовхнувся малий бізнес в умовах карантину. 

При цьому зазначається, що є у цій ситуації і бізнеси, яким пощастило наростити об’єми продажів та збільшити дохід від діяльності. Наприклад, маленькі продуктові магазини, у яких зросла кількість відвідувачів через ті ж обмеження у пересування, які підштовхують людей обирати локальні торгові точки замість супермаркетів.

"Попри усі складнощі ситуації, підприємці лишаються у більшості своїй оптимістами. Так, 47% шукатимуть нові можливості для розвитку, якщо карантин продовжиться на невизначений період. Водночас, 22% опитаних будуть змушені закрити бізнес. Проте, у зв’язку з непрогнозованістю ситуації, настрої бізнесу ще можуть змінитися", - зазначили в асоціації.

Нагадаємо, Президент Зеленський ініціював нові програми підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії.

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