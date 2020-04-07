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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 63646 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за карантина - опрос

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за карантина. Таковы результаты экспресс-опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine, сообщили УНН в пресс-службе ассоциации.

"Согласно результатам опроса, 18% респондентов рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса, 78% сообщают о потерях до 75% от доходов, и только 4% могут похвастаться увеличением прибыли компании", - сообщили в ассоциации.

От экономических последствий пандемии коронавируса, как указано, чрезвычайно страдают малые предприятия.

"Так, среди опрошенных, 41% планируют адаптировать заработную плату персонала, 33% еще не определились, а 26% владельцев предприятий сохранят выплаты в действующем размере. Придется уменьшить количество работников 31% предприятий, тогда как 21% еще не определились, а 48% респондентов не планируют никаких сокращений", - добавили в ассоциации.

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Как указано, уменьшение объемов заказов, срыв сроков закупок и поставок, парализация каналов сбыта - только некоторые проблемы, с которыми столкнулся малый бизнес в условиях карантина.

При этом отмечается, что есть в этой ситуации и бизнес, которому посчастливилось нарастить объемы продаж и увеличить доход от деятельности. Например, маленькие продуктовые магазины, в которых выросло количество посетителей из-за тех же ограничений в передвижении, которые подталкивают людей выбирать локальные торговые точки вместо супермаркетов.

"Несмотря на все сложности ситуации, предприниматели остаются в большинстве своем оптимистами. Так, 47% будут искать новые возможности для развития, если карантин продлится на неопределенный период. В то же время, 22% опрошенных будут вынуждены закрыть бизнес. Однако, в связи с непредсказуемостью ситуации, настроения бизнеса еще могут измениться", - отметили в ассоциации.

Напомним, Президент Зеленский инициировал новые программы поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии.

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