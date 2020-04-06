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Зеленський ініціював нові програми підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії

Зеленський ініціював нові програми підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду та банківського сектору, де ініціював нові програми підтримки для малого та середнього бізнесу в умовах епідемії COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Малий та середній бізнес сьогодні страждає найбільше, адже не може працювати та не має великої фінансової „подушки“. А саме бізнес — це робочі місця та податки”, — наголосив Зеленський.

Зазначається, що на нараді Президента з урядом та банківським сектором обговорили створення інструментів для кредитування нових підприємців та підтримки наявних завдяки кредитним канікулам та компенсації відсотків за кредитами так, щоб не збільшити кількість прострочених позик.

“Потрібно створити нові та переосмислити наявні програми підтримки, тобто розширити підтримку тих, хто вже працює у різних сферах. Зберегти бізнес зараз — це як дозволити країні дихати й жити в майбутньому”, — зазначив Зеленський.

Зазначається, що учасники наради вже найближчими днями представлять дієві програми для підтримки українського підприємництва.

Як повідомив УНН економіст, координатор Експертної платформи НБУ Андрій Блінов, малий бізнес грунтується на комунікації та контактах, тому не всі сектори бізнесу можуть працювати в умовах карантину. Однак, швидка переорієнтація та закінчення карантину зможуть врятувати малий бізнес від закриття.

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