Уряд розширив перелік дозволених видів діяльності під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Кабінет міністрів України розширив перелік дозволених видів господарської діяльності під час карантину введеного для запобігання поширенню коронавірусу в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.
“Рішенням Уряду внесено зміни до постанови КМУ № 211 „Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“, які розширюють перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності. Крім того, Уряд надав рекомендації для бізнесу з метою посилення контролю за дотриманням санітарних і протиепідемічних вимог”, — йдеться в повідомленні.
Так, під час карантину дозволено:
• продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі для тракторів та іншої с/г техніки;
• продаж добового молодняка свійської птиці;
• функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.
Також Уряд надав низку рекомендацій для бізнесу, які сприятимуть зменшенню черг і скупчень відвідувачів у магазинах та забезпечать виконання запроваджених протиепідемічних заходів, зокрема:
• працювати аптекам цілодобово;
• допускати відвідувачів до торгових залів, у розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, з дотриманням 1,5-метрової відстані між особами тощо.
Нагадаємо, у НСЗУ розповіли, як під час карантину фінансуватимуться медзаклади.