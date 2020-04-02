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Уряд розширив перелік дозволених видів діяльності під час карантину

Уряд розширив перелік дозволених видів діяльності під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Кабінет міністрів України розширив перелік дозволених видів господарської діяльності під час карантину введеного для запобігання поширенню коронавірусу в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

“Рішенням Уряду внесено зміни до постанови КМУ № 211 „Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“, які розширюють перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності. Крім того, Уряд надав рекомендації для бізнесу з метою посилення контролю за дотриманням санітарних і протиепідемічних вимог”, — йдеться в повідомленні.

Так, під час карантину дозволено:

• продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі для тракторів та іншої с/г техніки;
• продаж добового молодняка свійської птиці;
• функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів і кредитних спілок.

Також Уряд надав низку рекомендацій для бізнесу, які сприятимуть зменшенню черг і скупчень відвідувачів у магазинах та забезпечать виконання запроваджених протиепідемічних заходів, зокрема:

• працювати аптекам цілодобово;
• допускати відвідувачів до торгових залів, у розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, з дотриманням 1,5-метрової відстані між особами тощо.

Нагадаємо, у НСЗУ розповіли, як під час карантину фінансуватимуться медзаклади.

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